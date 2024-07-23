Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kahraman, beraberindeki heyetle Çuvalcı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

KTÜ'nün eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını takdir eden Kahraman, KTÜ'nün bölgeye ve ülkeye sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Çuvalcı ise heyete, KTÜ'de son dönemde hayata geçirilen projeler ve stratejik hedefler hakkında bilgi sundu.

KTÜ camiasının her zaman ileriye dönük adımlar attığını, akademik anlamda dünya standardını yakalamak için çalıştığını vurgulayan Çuvalcı, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkin, dinamik bir üniversite olarak Türkiye'de öncü konumda olmak istediklerini kaydetti.