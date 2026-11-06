Eski SUPO Direktörü Antti Pelttari ve 5 eski çalışan Helsinki'de yargılanmaya başladı

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Finlandiya'da "görevini kötüye kullanmakla" suçlanan eski Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (SUPO) Direktörü Antti Pelttari için başkent Helsinki'de mahkeme sürecinin başladığı bildirildi.

Finlandiya'da yayın yapan Yle'nin haberine göre, Helsinki Bölge Mahkemesinde bugün başlayan dava süreci kapsamında, eski SUPO Direktörü ve 5 eski çalışan, gizli güvenlik bilgilerini usulsüz paylaşma ve güvenlik prosedürlerini ihlal etme suçlarından yargılanacak. Eski SUPO Direktörü Pelttari'ye ayrıca "görevini kötüye kullanma" suçu yöneltildi.

Pelttari dahil tüm sanıklar duruşmada suçsuz oldukları yönünde savunma yaptı.

Pelttari, 2011-2024 yıllarında SUPO Direktörü olarak görev yapmış, 2024 Ocak'ta Parlamento Genel Sekreterliği görevine başlamıştı. Kendisine Mayıs 2025'te yöneltilen suçlamalar sonrası Pelttari, tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA