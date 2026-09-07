Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma ülkesine döndü

Sierra Leone'de, 26 Kasım 2023'teki darbe girişimiyle bağlantılı olarak hakkında "vatana ihanet" davası açılan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, davanın düşürülmesinin ardından ülkesine döndü.

İki yıldan fazla süredir Nijerya'da bulunan Koroma, hakkındaki davanın düşürülmesinin ardından Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a dönüş yaptı.

Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koroma'yı uğurladığını belirterek, Nijerya'nın, eski Sierra Leone liderine iki yılı aşkın süredir destek verdiğini ifade etti.

Sierra Leone Başsavcılığı, temmuz ayında Koroma hakkındaki ceza davasının düşürüldüğünü ve dosyanın mahkeme gündeminden çıkarıldığını açıklamıştı. Kararla birlikte Koroma'nın kefalet şartları da sona ermişti.

2007-2018 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Koroma, Kasım 2023'teki darbe girişiminde rol almakla suçlanmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Koroma, Sierra Leone Yüksek Mahkemesinin sağlık gerekçesiyle yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Ocak 2024'te Nijerya'ya gitmiş ve ülkesine dönmemişti.

Başsavcı Alpha Sasay, davanın neden düşürüldüğüne ilişkin gerekçe açıklamamıştı.

Kaynak: AA