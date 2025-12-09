Haberler

Eski sevgilisiyle konuşmak için geldiği okul önünde intihara kalkıştı

Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesinde eski sevgilisiyle görüşmek isteyen Ayhan G., okula silahla gelerek havaya ateş açtı. Jandarmanın ikna çabalarına rağmen başına dayadığı tabancayı ateşleyerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde eski sevgilisi ile konuşmak için çalıştığı okulun yakınına gelen ve tabancayla havaya ateş ederek çevrede endişe yaratan Ayhan G. (40), çevrede önlem alan jandarmanın ikna çabalarına rağmen başına dayadığı silahı ateşledi. Ağır yaralanan Ayhan G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında beldedeki Abdipaşa ilkokulunda meydana geldi. Bir süre önce Abdipaşa ilkokulunda hizmetli olarak görev yapan eski sevgilisi E.Ü.'nin yanına giden ve çıkan tartışmada iddiaya göre ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ayhan G. için şikayet üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan manav Ayhan G., akşam saatlerinde yeniden okula silahla gelerek, bir kez daha E.Ü. ile görüşmek istedi. Kadın 'KADES' uygulaması yardımıyla durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede okula gelen jandarma ekipleri okul bölgesinde ve dışında güvenlik önlemi aldı. Okulun yan sokağında havaya 3 el ateş ederek, E.Ü. ile görüşmek istediğini ve intihar edeceğini söyleyen Ayhan G. jandarmanın uzun süren çabalarına rağmen ikna edilemedi. Ayhan G., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
