Eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) öldürdüğü gerekçesiyle indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Mustafa Bozkurt'a (45), yeniden yargılandığı davada yine aynı ceza verildi.

Olay, 6 Eylül 2024'te Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Hatice Gül hayatını kaybetti, kaçan Mustafa Bozkurt yakalanıp, tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DOLMUŞ

Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Hatice Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı öğrenildi. Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına sanık Mustafa Bozkurt, pişman olduğunu söyleyerek, "1 yıl boyunca kandırıldım. Elimden gelen her şeyi Hatice için yaptım. İnsan başkasını sevebilir. Ama son konuşmamızda bana ve babama çok ağır hakaret ve küfürler edince kendimi kaybettim. Bu suçu işledim. Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim" dedi. Hatice Gül'ün yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyip, en ağır cezayı almasını istedi.

SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Bozkurt'un 'Kadını kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Bozkurt'u, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Kararın ardından sanık avukatı Mustafa Erkulu ile ölen Gül'ün avukatları, karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede; sanık Mustafa Bozkurt'un mahkemedeki savunmasında, maktulün kendisine mesaj yoluyla tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve bu konuda aralarında dosyalar olduğu yönündeki beyanları olduğu, bu savunmalar nazara alınarak 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda taraflar arasında kolluk ya da adli mercilere yansıyan bir olayın olup olmadığının tespiti, varsa da sanığın hukuki durumu değerlendirilmesi gerekirken, bu hususta herhangi bir araştırma yapılmadan eksik araştırma sonucu karar verildiği gerekçeleri ile dosyada bozma kararı verdi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden görülen davada tutuklu sanık Mustafa Bozkurt ile ölen Hatice Gül'ün şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Mustafa Bozkurt, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Bozkurt'u, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yine aynı cezaya çarptırdı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,