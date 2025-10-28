Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Ebru Kaya'nın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

ADANA'da barışma teklifine olumsuz yanıt verdiği eski sevgilisi Tuğrul Kılıç (43) tarafından tabanca ile vurulan Ebru Kaya'nın (34) cenazesi, ailesine teslim edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğrul Kılıç, iddiaya göre kendisini terk eden eski kız arkadaşı Ebru Kaya ile görüşmek için evinin önüne geldi. Tuğrul Kılıç, apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Kaya'yı başından tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul Kılıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanenin yemekhanesinde çalışan Ebru Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Adana Adli Tıp Kurumu morgundan ailesine temsil edildi. Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.

Tuğrul Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,