Gülhan'ı öldüren eski sevgilisi tutuklandı

Gülhan'ı öldüren eski sevgilisi tutuklandı
Güncelleme:
Ankara'da meydana gelen olayda, Gülhan Taş eski sevgilisi Mehmet S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, daha önce Gülhan'a yönelik tehdit ve uzaklaştırma kararları almasına rağmen kadını öldürdükten sonra tutuklandı.

ANKARA'da Gülhan Taş'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Mehmet S. (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş, arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden 3 gün önce sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Taş, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay öncesi cinayet şüphelisi Mehmet S. hakkında Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca ısrarlı takip ve tehdit suçlarından 2024 yılında kamu davası açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri uygulanması için yapılan başvurunun ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan olay sonrası kendisini de yaralayan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
