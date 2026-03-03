Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliğine aday oldu

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için resmen adaylık başvurusunda bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sall'ın adaylığına ilişkin belge, Burundi'nin BM Daimi Temsilcisi Zephyrin Maniratanga tarafından BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'a iletildi.

Sall'in, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'nin Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye tarafından aday gösterilmesi ise dikkati çekti.

Eski cumhurbaşkanının adaylığının, şubatta AfB'nin Addis Ababa'da düzenlenen 39. olağan zirvesinde kulislerde tartışıldığı basına yansımış ancak birlik tarafından resmi bir karar alınmamıştı.

Rotasyon ilkesi kapsamında Afrikalı bir adayın şansının düşük olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şili, Brezilya ve Meksika tarafından desteklenen eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile Aralık 2019'dan bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Genel Direktörlüğünü yürüten ve adaylığı Arjantin tarafından sunulan Rafael Mariano Grossi'nin en güçlü adaylar olduğu belirtiliyor.

Sall'in, görev süresi 2026 sonunda dolacak BM Genel Sekreteri Portekizli Antonio Guterres'in koltuğuna oturabilmesi için öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) onay alması gerekiyor.

BMGK, 15 üyeden en az 9'unun nitelikli çoğunluğuyla karar alırken, beş daimi üyeden hiçbirinin veto hakkını kullanmaması şartı aranıyor.

Bu aşamayı geçen ismin adaylığı ise Genel Kurul'da alkışlarla onaylanıyor.

2012'den 2024'e kadar cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sall, kendisine muhalif Bassirou Diomaye Faye'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkesini terk ederek Fas'a yerleşmişti.