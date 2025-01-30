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Eski Senatör Bob Menendez'e 11 Yıl Hapis Cezası

Eski Senatör Bob Menendez'e 11 Yıl Hapis Cezası
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Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Menendez, yüksek mevkisini kullanarak rüşvet almak ve adaleti engellemekle suçlandı.

NEW ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası verildi.

Manhattan'daki federal mahkemede görülen duruşmada Yargıç Sidney Stein, Menendez'in cezasını açıkladı.

Yargıç Stein, Menendez'in, yabancı ülkeler için çalışma dahil altın külçeler, nakit para, lüks araba ve diğer rüşvetler karşılığında yüksek mevkisini kullandığı için 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Stein, "Başarılıydın, güçlüydün, siyasi sistemimizin zirvesinde duruyordun. Yolun bir yerinde yolunu kaybettin ve bu kamu yararı için çalışmak yerine kendi iyiliğin için çalışmaya dönüştü. Üzgünüm ama, yozlaşmış bir politikacı oldun." ifadelerini kullandı.

71 Yaşındaki Menendez ise hapis cezası karşısında gözyaşlarını mendille silerek, "Sayın yargıç, karşınızda terbiye edilmiş bir adam var. Tüm hayatımı başkalarına hizmet etmeye adadım. Mükemmel bir adam olmaktan uzağım ancak kamu hizmetindeki yarım yüzyılıma inanıyorum, kötülükten çok iyilik yaptım." diye konuştu.

11 Yıl hapis cezası ile Menendez, ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçti.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez, jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmek zorunda kalmıştı.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu.

Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Menendez'in hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRigor Mortis:

Eh işte, Allah'ın adaleti budur! Sürünsün.

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