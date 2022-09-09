Eski şehrin duvarlarına Büyük Britanya ve İsrail bayrakları yansıtıldı Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eski şehrin duvarlarına bayrakların yansıtılması KUDÜS - Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Kudüs'te eski şehrin duvarlarına İsrail ve Büyük Britanya bayrakları yansıtıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eski şehrin duvarlarına bayrakların yansıtılması KUDÜS - Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Kudüs'te eski şehrin duvarlarına İsrail ve Büyük Britanya bayrakları yansıtıldı. Güncel Kaynak: AA / Faiz Abu Rmeleh Büyük Britanya İsrail Kudüs Güncel Haberler

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