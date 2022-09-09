Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski şehrin duvarlarına Büyük Britanya ve İsrail bayrakları yansıtıldı

Güncel Haberler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eski şehrin duvarlarına bayrakların yansıtılması KUDÜS - Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Kudüs'te eski şehrin duvarlarına İsrail ve Büyük Britanya bayrakları yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eski şehrin duvarlarına bayrakların yansıtılması KUDÜS - Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Kudüs'te eski şehrin duvarlarına İsrail ve Büyük Britanya bayrakları yansıtıldı.

Kaynak: AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Büyük Britanya İsrail Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title