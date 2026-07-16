Haberler

"Uluslararası Tıp Fakültesi Vakfı" İstanbul'da kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan Uluslararası Tıp Fakültesi Vakfı'nın (UTF) kuruluş ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakıf, tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerini uluslararası düzeyde desteklemeyi amaçlıyor.

Uluslararası Tıp Fakültesi Vakfının (UTF) kuruluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilanına göre, İstanbul merkezli vakıf, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulurken, vakfın yönetim kurulunda Furkan Almas, Binnur Sinem Karaoğlan, Beyza Gürbüz Demirel, İbrahim Ethem Hamamcı, Muhammed Furkan Daşdelen, Sezgin Er, Mehmet Kemal Özdemir bulunuyor.

"Tıp ve sağlık alanında eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sağlık hizmetlerini destekleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, sağlıkta lisansüstü eğitim, tıpta sürekli eğitim ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı" amaçlayan vakfın 2 milyon lira mal varlığı bulunuyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Haluk Levent'in savcılık ifadesi! İşte cezaevine sevk anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündem oldu! Aslında sinyali vermiş
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı