"Uluslararası Tıp Fakültesi Vakfı" İstanbul'da kuruldu

Uluslararası Tıp Fakültesi Vakfının (UTF) kuruluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilanına göre, İstanbul merkezli vakıf, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulurken, vakfın yönetim kurulunda Furkan Almas, Binnur Sinem Karaoğlan, Beyza Gürbüz Demirel, İbrahim Ethem Hamamcı, Muhammed Furkan Daşdelen, Sezgin Er, Mehmet Kemal Özdemir bulunuyor.

"Tıp ve sağlık alanında eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sağlık hizmetlerini destekleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, sağlıkta lisansüstü eğitim, tıpta sürekli eğitim ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı" amaçlayan vakfın 2 milyon lira mal varlığı bulunuyor.