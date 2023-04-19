ESKİ SAĞLIK BAKANI AKDAĞ İZOLATÖRLÜ HASTANE SAYISI 40'A ULAŞTI

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 1634 deprem izolatörü olan hastaneyi inceleyen Bakan Akdağ, hali hazırda izolatörlü hastane sayısının 40'a ulaştığını, yapımı devam eden ihale aşamasındaki hastanelerle bu sayının 85 olacağını bildirdi.

AK Parti'nin 3 dönem kuralları gereği 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olamayan eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Tör'den brifing alan Akdağ, 1634 izolatör kullanılan binayı gezdi. İzolatörlerin çok önemli olduğunu söyleyen Akdağ, Bu hastanenin temelinde 1634 izolatör bulunuyor. Biz hasteneyi 2005 yılında inşa etmeye başladık, 2008'e bitti. 2005'teki vizyonumuz deprem açısından riskli şehirler içinde olan Erzurum'da hastanemizi izolatörlü olarak planlamamızı sağlamış. Buraya gelmeden Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili genel müdür kardeşimden bilgi istedim. Buna göre Türiye'de tamamlanan izolatörü olan hastanelerimizin sayısı 40 ulaştı. 12'si şehir hastenesi, 28 diğer hastaneler. İnşaat ve ihale çalışması devam eden projeler var. Toplamda 85 hastanenin izolatörü olmuş olacak. Kullanılan izolatör sayısı 42 bini bulacak. Bunların 1634'ü Erzurum Şehir Hastanesi'nde. Sağlık Bakanıyken yaptım 2012 yılında genelge yaptım. Deprem bölgelerinde 100 yatağın üstündeki bütün hastaneler izolatörlü hastane olacak diye kural getirdim. Bu Türkiye'de güvenilir hastane binası açısından bizim çok önümüzü açtı. Erzurum Şehir Hastanesi yapılırkan izolatörleri yurt dışından satın aldık. Bu teknoloji Türkiye'de yoktu. Şimdi Türkiye'de bu teknoloji gelişti. Bizim kendi üreticilerimiz yüzde 90-95'i yerli olan üretimi gerçekleştiriyorlar. Yakın bir zamanda yüzde 100 yerli imalat olan izolatörler de gerçekleşecek diye konuştu.

MİLLETVEKİLİYKEN HASTANEYİ GEZELİM

Parti kuralları sebebiyle milletvekili adayı olamayacağını hatırlatan Akdağ, şunları söyledi

Hastaneyi yenilenmiş haliyle gezmek istedim. Son halini görmek istiyorum. Biliyorsunuz partimizin kuralları sebebiyle milletvekili adayı olamayacağım. Hazır hala milletvekiliyken hastaneyi gezelim, bu kadar emeğin sonucu ne noktadayız görmek istedim. Böyle bir hastane dünyada az. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer hastaneler görürsünüz. Avrupa'da çok nadirdir diğer ülkelerde pek göremezsiniz.

Akdağ, Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Başhekim İbrahim Tör ve yöneticilerle hastaneyi gezdi. 384 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu hastanenin uzun koridorunun bir bölümünde golf aracı kullanan Akdağ, yenilenen bölümlerde incelemede bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.