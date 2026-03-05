Haberler

Rusya'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Tsalikov gözaltına alındı

Güncelleme:
Eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, zimmetine para geçirme, suç örgütü kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlarından gözaltına alındı. Gözaltı, bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Eski Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Tsalikov hakkında, 2017-2024 yıllarında bütçe fonlarını zimmetine geçirmek amacıyla suç örgütü kurmak ile kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla dava açıldığını kaydeden Petrenko, "Tsalikov ile ilgili önleyici tedbirler konusunda karar veriliyor." ifadelerini kullandı.

Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görev yaptığı dönemde, 15 Kasım 2012 ila 17 Haziran 2024 tarihlerinde bakan yardımcısı olarak görev yapan Tsalikov, görevinin son 9 yılında Şoygu'nun birinci yardımcısıydı.

Kaynak: AA / Ali Cura
