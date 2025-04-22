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Eski Polise FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Eski Polise FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
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Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis H.G., mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcı, sanığın örgütle bağlantılı olarak finansal destek sağladığını ve çeşitli eylemleri olduğunu belirtti.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde olup bazı zaafları bulunan örgüt üyelerinin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade ederek, H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.G. ise savunmasında suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık H.G'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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