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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis Cezası

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Pakistan mahkemesi, eski Başbakan Imran Khan'ı yolsuzluk nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Khan, devlet mülkiyetinde bulunan hediyeleri satmakla suçlandı. Eşi Büşra Khan'a da 7 yıl hapis cezası verildi.

- Eski Pakistan Başbakanı Khan'a yolsuzluktan 14 yıl hapis

KARAÇİ - Pakistan mahkemesi, yolsuzluk davasında eski Başbakan Imran Khan'a 14 yıl hapis cezası verdi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan hakkındaki yolsuzluk davasında karar çıktı. 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Khan ve eşi, devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada suçlu bulundu. Khan'a 14 yıl, eşi Büşra Khan'a ise 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Imran Khan'a 1 milyon rupi, eşine ise 500 bin rupi para cezası verildiğini kaydetti. Para cezalarının ödenmemesi durumunda Imran Khan 6 ay, eşi Bibi ise 3 ay daha hapis yatacak. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alındı.

Kararın açıklanması, hükümet ile Khan'ın partisi arasındaki görüşmeler nedeniyle üç kez ertelenmişti.

Khan hakkında onlarca ceza davası bulunuyor

Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise, geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan hakkında devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat kararı vermişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis Cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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