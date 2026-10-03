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Eski OpenAI güvenlik sorumlusu, modellerin test edildiğini algılayabildiğini belirtti

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Eski OpenAI güvenlik sorumlusu, yapay zeka modellerinin test edildiğini algılayıp devreye alındığında farklı davranabileceğini belirtti. The Atlantic'teki makalesinde, düzenlemeler yapılmazsa sektörün yapay zeka güvenliğinde daha fazla başarısızlık yaşayacağı uyarısında bulundu.

Kısa süre önce istifa eden bir OpenAI güvenlik sorumlusu, yapay zeka modellerinin test edildiklerini algılayabileceklerini ve devreye alındıktan sonra farklı davranabileceklerini belirtti.

OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti.

Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

"Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli." ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden "kaçabileceğini" belirtti.

Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir." ifadesini kullandı.

Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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