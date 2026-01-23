Haberler

FBI, eski Kanada olimpiyat snowboardcusunun uyuşturucu kaçakçılığından yakalandığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD FBI Direktörü Kash Patel, çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalandığını duyurdu. Wedding, on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklanıyordu ve ABD'ye getiriliyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan" eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da gözaltına alındığını bildirdi.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Patel, "çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan" eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalanıp gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor."

Patel, operasyonun ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydederek bu süreçte Meksika hükümetiyle işbirliği yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! Eski vekil hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü! Eski vekil hayatını kaybetti
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye bildirildi