Epstein ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland hastaneye kaldırıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın baskılar nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir dönem Norveç'teki Nobel Komitesi başkanlığı görevini de yürüten 75 yaşındaki Jagland'a ilişkin ülke medyasında "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddiaların yer alması üzerine avukatı Anders Brosveet yazılı açıklamada bulundu.

Epstein ile yakın bağlantısı olduğu ortaya çıkan Jagland'ın yaşanan gelişmeler sonrası hissettiği baskılar nedeniyle rahatsızlandığını aktaran Brosveet, Jagland'ın hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Brosveet, bugün medyada yer alan "intihar girişimi" haberlerinin asılsız olduğunu belirterek, Jagland'ın sağlık takibinin yapıldığını ifade etti.

Jagland'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası

Bu arada, Norveç'te yayın yapan haber portalı Inyheter, Jagland'ın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunu ve bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Inyheter, haberinde, Jagland'ın avukatının medya kurumlarına bir mektup yazdığını ve mektupta "intihar girişimi" hakkında kamuoyunun bilgilendirilmemesini istediğini öne sürdü.

Öte yandan, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein ile ilişkisi nedeniyle Jagland'a karşı soruşturma açmış, 12 Şubat'ta Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yapmıştı.

Epstein'den pahalı hediye, seyahat ve başka hizmetler aldığı iddia edilen Jagland'ın ismi belgelerde defalarca yer almıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.