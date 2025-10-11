Haberler

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gözaltında Hastaneye Götürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bursa'da gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlandığını belirtince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık sorununa rastlanmadı ve Erdem, yeniden emniyete götürüldü.

BURSA'da gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlandığını söyleyince hastaneye götürüldü. Kontrolleri yapılan ve herhangi bir sağlık sorunu tespit edilemeyen Erdem, yeniden emniyete götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE MUAYENE EDİLDİ

Şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, gözaltındaki eski belediye başkanı Turgay Erdem'in dün akşam rahatsızlandığını söyleyince hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Saat 21.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen ve tüm tetkikleri yapılan Erdem'de sağlık sorunu tespit edilmedi. Gece yarısı hastaneden taburcu edilen Erdem ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
