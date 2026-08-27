Eski muhtarı pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eski muhtar Selahattin Şahin, husumetli olduğu komşusu Mehmet Aslançakır'ın pompalı tüfekli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklanırken, cenaze toprağa verildi.
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin'i (52) pompalı tüfekle vurarak öldüren komşusu Mehmet Aslançakır, tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusu Mehmet Aslançakır'ın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Aslançakır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslançakır, tutuklandı.
Selahattin Şahin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Kapuzbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.