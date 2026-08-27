Eski muhtarı pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde eski mahalle muhtarı Selahattin Şahin'i (52) pompalı tüfekle vurarak öldüren komşusu Mehmet Aslançakır, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusu Mehmet Aslançakır'ın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Aslançakır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslançakır, tutuklandı.

Selahattin Şahin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Kapuzbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı