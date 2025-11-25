Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler Köyü'nde eski köy muhtarı Alaaddin Yaman, tartıştığı Fethi Aktaş tarafından köy meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
- Eski köy muhtarı Alaaddin Yaman, Edirne'nin Enez ilçesinde Şehitler köyü meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
- Olay, Yaman ile eşinin akrabası Fethi Aktaş arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldi.
- Fethi Aktaş, av tüfeğiyle ateş ettikten sonra jandarmaya teslim oldu ve gözaltına alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski muhtar av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
ESKİ MUHTARI AV TÜFEĞİYLE VURDU
Olay, akşam saatlerinde Şehitler köyü meydanında meydana geldi. İddiaya göre, eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), köy meydanında karşılaştığı eşinin akrabası Fethi Aktaş'la (58) bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aktaş, yanında bulunan av tüfeğiyle Yaman'a ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alaaddin Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra av tüfeğiyle jandarmaya teslim olan Aktaş, gözaltına alındı. Yaman'ın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.