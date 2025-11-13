Haberler

Eski Milletvekili Ali Boğa'nın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın kaza sonucu vefatına yol açan sürücü adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Duruşmada kazanın bilinçli bir şekilde yapılmadığı iddia edilirken, olayın hız tespiti için rapor hazırlanmasına karar verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan sürücü, adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Veli K. ile Boğa'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Veli K. savunmasında, kazayı bilerek yapmadığını belirterek, "Normal hızla ilerliyordum, yanımdan geçen araç daha hızlıydı, bu yüzden Ali Boğa'yı göremedim. Fark ettiğim anda frene bastım ama koşarak geldiği için manevra yapma şansım yoktu. Cezaevinde psikolojik olarak çok zor durumdayım. Bilinçli hareket etmedim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa, babasının kurallara uyan bir kişi olduğunu ifade etti.

Kaza yerinde fren izi bulunmamasının, aracın yüksek hızla çarptığını gösterdiğini dile getiren Boğa, resmi hız tespiti yapılmasını talep etti.

Mahkeme, Boğa'ya çarpan aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik rapor tanzim edilmesine karar verdi.

Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay

Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde 15 Ağustos'ta, Veli K'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya (76) çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
