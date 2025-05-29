Eski Metropolit Yorgi Kirilios Druganis’in Cenazesi Defnedildi

Eski Metropolit Yorgi Kirilios Druganis’in Cenazesi Defnedildi
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis'in cenazesi, Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde düzenlenen tören sonrası Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Gökçeada Belediye Başkanı ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Tedavi görodüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis'in cenazesi toprağa verildi.

Druganis için Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Törene Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Aatalay'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.

Druganis'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
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