Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi Gözaltına Alındı
Antalya'da rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.
Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.