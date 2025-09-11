Haberler

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi Gözaltına Alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.