Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
