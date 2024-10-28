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Genç kadın AVM otoparkındaki otomobilde ölü bulundu

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Nevşehir'de, 28 yaşındaki Mine Özcan bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki otomobilde kanlar içinde ölü bulundu. Genç kadının, bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Nevşehir'de genç kadın eski kocası tarafından otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında otomobilin içinde bir kadının kanlar içinde hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, araçta bulunan Mine Özcan'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Araç ve çevresindeki araştırmada 6 mermi kovanı bulan ekipler, kadının bir ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından vurulduğunu belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan'ın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Ç'nin, Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.

Genç kadın AVM otoparkındaki otomobilin içinde ölü bulundu

Genç kadın AVM otoparkındaki otomobilde ölü bulundu
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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