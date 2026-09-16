Eski kayınbabasını silahla öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Yüreğir ilçesinde eski kayınbabasını tabancayla öldüren sanığa verilen müebbet ve 4 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Anadolu Mahallesi'ndeki evde 18 Temmuz 2024'te çıkan kavgada, tabancayla Muhittin Bulut'u (54) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan A.S'ye (45) 12 Mayıs'taki karar duruşmasında "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkemenin kararında, olay günü sanığın, boşandığı kadının başka birisiyle evlenmesinden sorumlu tuttuğu eski kayınbabası Bulut'un evine gittiği anlatıldı.

İkamette çıkan tartışmada A.S'nin, ruhsatsız tabancayla Bulut'u öldürdüğü belirtilen kararda, "Sanık anlatımında olduğu gibi olayda ilk yumruğu maktul Muhittin Bulut atmış olsa bile olay yerine tabancayla gelen sanığa karşı silahsız olan maktulün eyleminin haksız tahrik olarak değil ancak meşru savunma kapsamında olabileceği değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığı, sanığın kasten öldürme eylemini haksız tahrik altında işlemediği anlaşıldığından 'kasten öldürme' suçundan müebbet, maktulün eşi Güler Bulut'u evde tabancayla tehdit ettiği de dikkate alınarak 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından da 4 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık A.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA