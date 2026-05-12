Eski Katar Başbakanı Bin Casim'den "ABD, İran savaşıyla bölgedeki dostlarına zarar verdi" açıklaması Açıklaması

Eski Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, İran'a yönelik savaştan "en karlı çıkanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu ve bu savaşın ABD'nin bölgedeki dostlarına zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına verdiği röportajda ABD/İsrail - İran Savaşı olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh Hamed, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarının yeni olmadığını ve eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminden bu yana Washington'u bu yönde ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Netanyahu'nun mevcut ABD yönetimini "savaşın kısa süreceği ve İran rejiminin hızla çökeceği" vaadiyle ikna ettiğini dile getiren Bin Casim, ABD'nin askeri güce başvurmasını stratejik bir hata olarak nitelendirdi.

Katar'ın 1990'ların sonunda ABD'nin İran'ın nükleer programla ilgili mesajlarını Tahran'a ileterek arabuluculuk yaptığını aktaran Bin Casim, "(Eski) Katar Emiri'nin talimatıyla 90'larda İran'a giderek ve onlara Amerikalıların İran'a ellerindeki nükleer programının 6 ay içinde sonlandırmaları talebini iletmiştim." dedi.

Bin Casim, bugün gelinen noktada ABD'nin İran'a saldırılarının başta "Washington'un bölgedeki dostları olmak üzere" Körfez, Avrupa ve Asya ülkelerine zarar verdiğini belirterek "İran'a askeri operasyon Netanyahu'ya kişisel olarak hizmet etti, onun gündemine hizmet etti." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez NATO'su önerisi

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki artan baskısının "nükleer dosyadan daha tehlikeli bir hal aldığı" yorumunda bulunan Şeyh Hamed, Körfez ülkelerinin bu durumdan doğrudan zarar gördüğünü dile getirdi.

Bölgesel güvenliğin sağlanması için "Körfez NATO'su" kurulması çağrısında bulunan eski Katar Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Körfez için en büyük tehlike dış güçler değil, kendi iç anlaşmazlıklarıdır. Eğer Körfez ülkeleri gerçek anlamda birleşmiş olsaydı, hiçbir küresel güç çıkarlarımızı görmezden gelemezdi."

Al Sani ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerle geçici ittifaklar yerine, karşılıklı çıkara dayalı uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurulması gerektiğini vurguladı.