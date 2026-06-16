İzbeton'a Yönelik 'Anket' Davası... Eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'ya Tahliye Kararı

(İZMİR) - Eski İZBETON Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın, yerel seçimler öncesinde İZBETON üzerinden anket yaptırıldığı iddialarına ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Kaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" soruşturmasında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Eski İZBETON Genel Müdür Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, yerel seçimler öncesinde İZBETON üzerinden anket yaptırıldığına ilişkin iddialar kapsamında "güveni kötüye kullanma" suçuyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Kaya ve Şimşek'in dün 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görüldü.

Duruşmada verilen ara kararda mahkeme, Kaya ve Şimşek hakkında tahliye kararı verdi. Dava, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Heval Savaş Kaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA