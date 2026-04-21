Eski İsrailli üst düzey yetkililer, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı savaşta başarısız olduğunu savundu

İsrail'de eski başbakan, savunma bakanı ve genelkurmay başkanı seviyesindeki 3 yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İran'a karşı yürütülen savaşta hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Eski genelkurmay başkanları Dan Halutz ve Moşe Yaalon, Haaretz gazetesinde yayımlanan ortak makalede, ülkenin "devlet kaynaklarını kendi özel mülkü gibi gören" Netanyahu yönetimi tarafından sömürüldüğünü ifade etti.

Halutz ve daha önce savunma bakanı olarak da görev yapan Yaalon, hükümetin vatandaşların gerçekliğinden tamamen kopuk olduğunu ve ülkenin Başbakan Binyamin Netanyahu, eşi Sara ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in kişisel mülkü gibi yönetildiğini savundu.

Ekim ayında yapılması beklenen genel seçimlere işaret edilen yazıda, halka "ülkede kontrolü yeniden ele alma" çağrısında bulunuldu.

Eski Başbakan Ehud Barak da aynı gazetede yayımlanan makalesinde, İsrail'in saldırdığı bölgelerin ağır darbeler aldığını ancak hükümetin hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Hamas'ın Gazze'de, Hizbullah'ın ise Lübnan'da varlığını sürdürdüğünü ifade eden Barak, Tahran yönetimin İsrail ve ABD'nin ortak saldırısından kurtulduğunu ve nükleer ile balistik füze tehditlerinin ortadan kaldırılmadığını kaydetti.

Netanyahu hükümetinin İran'a karşı yürütülen savaşta stratejik ve siyasi bir başarısızlık gösterdiğini ifade eden eski Başbakan Barak ayrıca İsrail'in, ABD'nin dayattığı "sert ve aşağılayıcı emirlerle bağımlı bir devlete dönüştüğü" eleştirisinde bulundu.

