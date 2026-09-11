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Eski İsrail Başbakanı, NAZA belgeselini eleştirirken Gazze'de sivillerin öldürülmesini meşrulaştırmaya çalıştı

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Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki askeri saldırıları soykırım olarak ele alan "NAZA" belgeselinin prömiyerini eleştiren eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ordunun...

Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki askeri saldırıları soykırım olarak ele alan "NAZA" belgeselinin prömiyerini eleştiren eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ordunun Gazze'de sivilleri öldürmesini meşrulaştırmaya çalıştı.

Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli sinema sanatçıları tarafından hazırlanan ve ordunun Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak niteleyen belgesele tepki gösterdi.

İsrail saldırıları sonucu öldürülen sivilleri "savaşın bir sonucu" olarak gösterip meşrulaştırmaya çabalayan Bennett, ülkesinin eylemlerinin "korkunç" olduğunu itiraf etti ancak bunun "soykırım olmadığı" iddiasında bulundu.

Bennett, NAZA belgeselinde İsrail askerlerini soykırımın failleri olarak göstermenin sanat olmadığını ileri sürdü.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı.

İtalyan basını da "NAZA" belgeselinin, Venedik Film Festivali'nde uzun süre alkışlanan yapımlardan biri olmayı başardığını ve geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yapılan "Hind Receb'in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin 24 dakikalık kesintisiz alkış süresini geçtiğini yazdı.

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Kaynak: AA
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