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İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond hayatını kaybetti

İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond hayatını kaybetti
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Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, kültürel diplomasi forumuna katılmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da kaldığı otelde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Salmond, 2007-2014 yılları arasında İskoçya Başbakanlığı yapmıştı.

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansında (MIA) yer alan habere göre, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un himayesinde düzenlenen İkinci Kültürel Diplomasi Forumu'na katılmak üzere ülkede bulunan Salmond, forum sırasında rahatsızlandı.

KALDIĞI OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Salmond'ın forumun yapıldığı otelde yaşamını yitirdiği açıklandı. Eski başbakanın ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi. 69 yaşındaki Salmond, 2007 ila 2014 yılları arasında İskoçya Başbakanlığı görevinde bulunmuştu. Vefat haberi üzerine taziye mesajı paylaşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Salmond'un 30 yılı aşkındır İskoçya ve Birleşik Krallık siyasetinin önemli bir figürü olduğunu ifade ederek, geride kalıcı bir miras bıraktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel

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