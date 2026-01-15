Haberler

Ali Aydın Cinayetinde Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de yürüyüş yapan Eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D.E. isimli şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) – Eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.D.E. tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde dağlık alanda yürüyüş yapan Ali Aydın, saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan 1996 doğumlu M.D.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
