Haberler

Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, öldürüldü

Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Ali Aydın, bir kişi tarafından başına taşla vurularak yaşamını yitirdi. Şüpheli, olayın uyuşturucu etkisi altında gerçekleştiğini iddia etti.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.D.E. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. M.D.E., polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Uyuşturucudan suç kaydı olduğu öğrenilen M.D.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İHD'DEN AÇIKLAMA

İHD Genel Merkezi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" diyerek, olayı duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Oval Ofis'te dikkat çeken görüntü! Trump uzatılan belgeyi hızlıca okumaya başladı

Dünya diken üstünde! Oval Ofis'te çekilen görüntü panik yarattı
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz