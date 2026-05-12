Eski hakem Ülkü Tırpancı, son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında hayatını kaybeden eski hakem Ülkü Tırpancı, Kırklareli'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende spor camiasından birçok kişi yer aldı.

Eski hakem Ülkü Tırpancı, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Tırpancı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tırpancı için Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Şeker Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Tırpancı'nın tabutunun üzerinde "Ülkü Tırpancı 39" yazılı Alpulluspor forması olduğu görüldü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tırpancı, belde mezarlığına defnedildi.

Törene, Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve yakınları katıldı.

1976 yılında hakemliğe başlayan Tırpancı, amatör lig ve süper ligde maçlar yönetti. Ali Sami Yen Stadı'nda 4 Mayıs 1991 yılında oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçında da hakem olarak görev aldı.

Maçlarda gözlemcilik görevlerinde bulunan Tırpancı, Alpulluspor Kulübü başkanlık da yaptı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTaylan Kaya:

Alpulluspor'un efsanesi gidiş... Başkanlık yaptığı, maçlarda hakem olduğu zaman sporda böyle ehil insanlar vardı. Mekanı cennet olsun, hatırası yaşasın

Haber YorumlarıMustafa Danış:

Geçmiş olsun. Uzun yıllar hakem olarak çalışmış. Süper Lig'de maç yönetmiş. Şimdi gidiyor. Yapacak bir şey yok. Spor camiası kaybetti bir değerini yine.

Haber YorumlarıYasemin Ataş:

Vallahi çok üzücü ya... adam hayatını futbola vermiş, memleketi Kırklareli'nde de böyle saygıyla uğurlanmş. İnsan bu tür haberler görünce daha çok saygı duyuyo spor insanlarına

