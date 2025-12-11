Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişiye Tutuklama Talebi

(İSTANBUL) - Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile beraber Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diğer 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.