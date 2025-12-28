İstanbul'daki Uyuşturucu Soruşturması... Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturma kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan 27 Aralık 2025 tarihinde İstanbul il jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce talimatımız gereği şüpheliler Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı gözaltına alınmıştır. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeyse Cebeci'nin de arasında bulunduğu bazı spikerler ve sosyal medya fenomenleri tutuklanmıştı.