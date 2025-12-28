Haberler

İstanbul'daki Uyuşturucu Soruşturması... Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmaya yönelik suçlamalarla devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturma kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma suçundan 27 Aralık 2025 tarihinde İstanbul il jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce talimatımız gereği şüpheliler Veyis Ateş, Mustafa Karataş ve Taner Çağlı gözaltına alınmıştır. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Aynı soruşturma kapsamında daha önce Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeyse Cebeci'nin de arasında bulunduğu bazı spikerler ve sosyal medya fenomenleri tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi