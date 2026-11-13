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Eski Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo Nijerya'da 200 kişilik ECOWAS heyetine başkanlık edecek

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Eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Nijerya'da 16 Ocak 2027'de yapılacak genel seçimleri izleyecek 200 kişilik ECOWAS gözlem misyonuna başkanlık edecek. Misyon, seçim sürecini takip edecek; heyette uzmanlar, büyükelçiler ve sivil toplum temsilcileri yer alacak.

Eski Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijerya'da 16 Ocak 2027'de düzenlenecek genel seçimleri gözlemlemek üzere oluşturacağı 200 kişilik heyetin başkanlığına getirildi.

Akufo-Addo'nun ofisinden yapılan açıklamada, ECOWAS'ın Demokrasi ve İyi Yönetişim Ek Protokolü kapsamında Nijerya'daki seçim sürecini takip etmek amacıyla Akufo-Addo başkanlığında 200 kişilik Seçim Gözlem Misyonu görevlendireceği bildirildi.

Açıklamada, heyette dışişleri bakanlıkları ve seçim kurullarından uzmanların yanı sıra Abuja'da görev yapan ECOWAS büyükelçilerinin yer alacağı belirtildi.

ECOWAS Bilge Kişiler Konseyi üyeleri, ECOWAS Adalet Divanı üyeleri, ECOWAS Parlamentosu temsilcileri, üye ülkelerin seçim kurullarından temsilciler, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları ve bölgesel seçim uzmanlarının da gözlem misyonuna katılacağı kaydedildi.

Gana'da 2017-2025 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Akufo-Addo, böylece Nijerya'daki seçim sürecinin bölgesel düzeyde gözlemlenmesinden sorumlu olacak.

Nijerya'da 16 Ocak 2027'de yapılması planlanan genel seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu yeniden aday olacak.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Tinubu'nun yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atiku Abubakar ve eski Anambra Eyaleti Valisi Peter Obi'nin de aralarında bulunduğu 19 aday yarışacak.

Kaynak: AA
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