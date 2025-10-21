Haberler

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya Davası Kapsamında Hapse Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'teki La Sante Cezaevi'ne yerleştirildi. Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacak ve yargı sürecine karşı tepkisini sürdürecek.

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy cezaevine girdi.

Sarkozy, yerel saatle 09.40 sularında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin burada hücreye alınmadan önce bazı idari prosedürleri tamamlaması gerekecek.

Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak.

Sarkozy ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor." ifadesini kullandı.

Bu "yargı skandalına" tepki vermeye devam edeceğini belirten Sarkozy, "Hiç şüphem yok. Hakikat galip gelecek." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre, La Sante Cezaevi Müdürü Sebastien Cauwel, Sarkozy'nin diğer mahkumlardan izole bir şekilde hücrede kalacağını doğruladı, bunun Fransa genelindeki en güvenilir hücre olduğunu ifade etti.

Cauwel, Sarkozy'nin günde iki defa yürüyüşe çıkma hakkı ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir salona erişimi olacağını aktararak eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk süresi boyunca yalnız kalacağını kaydetti.

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, müvekkilinin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde başvuruda bulunacağını belirterek Sarkozy'nin hapiste geçirdiği tek bir gecenin bile gereksiz olduğunu ifade etti.

Sarkozy, 1958'den bu yana Fransa tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.