Eski Fransa Başbakanı Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanı seçiminde aday olmaya hazır olduğunu söyledi

Fransa'da eski Başbakan ve eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanı seçimi için aday olmaya hazır olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Cazeneuve, Le Figaro'ya verdiği röportajda, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cazeneuve, bugüne kadarki seçimlerde yükselişini sürdüren aşırı sağın "iktidara gelmesini engellemek" ve kamu borçları ile mücadele eden Fransa'yı "içinde bulunduğu zorluklardan çıkarmak" için bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda Cazeneuve, 2027 cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını koymaya "hazır" olduğunu kaydetti.

Ülkenin önde gelen solcu Sosyalist Partisinden (PS) 2022'de ayrılan Cazeneuve, "Convention" isimli yeni bir parti kurmuştu. Cazeneuve, 2016-2017'de başbakanlık, 2014-2016'da ise içişleri bakanlığı yapmıştı.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. Seçimlerde adaylık için öne çıkan isimler arasında Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Genel Başkanı Jordan Bardella da bulunuyor.