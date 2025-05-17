Eski FBI Direktörü Comey, Suikast Çağrısı Suçlamasıyla Sorgulandı

Eski FBI Direktörü Comey, Suikast Çağrısı Suçlamasıyla Sorgulandı
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ABD Gizli Servisi, Başkan Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanan eski FBI Direktörü James Comey'i sorguladı. İç Güvenlik Bakanı Noem, Comey ile yapılan görüşmede, Trump'ın korunmasının süreceğini açıkladı. Comey'nin sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.

ABD Gizli Servisi'nin, Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi sorguladığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, Gizli Servis yetkililerinin Comey ile görüştüğünü belirtti.

Noem, açıklamasında, "Bugün, Gizli Servis ajanları, Başkan Trump'a suikast çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak eski FBI Direktörü Comey ile görüştüler." ifadesini kullandı.

Bakan, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceğini ve Comey ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Eski FBI Direktörü Comey, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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