Eski FBI Direktörü Comey hakkında "deniz kabuklu fotoğrafla Trump'ı tehdit"ten iddianame hazırlandı

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında, sosyal medyada paylaştığı "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuğu fotoğrafı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

NBC News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığına bağlı federal savcılar, Comey'nin Mayıs 2025'te sosyal medya hesabından, kumsalda "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren ve hakkında soruşturma açılmasına neden olan paylaşımıyla ilgili adım attı.

Federal savcılar, Comey'nin, paylaşımıyla Trump'ı tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabukları fotoğrafının "makul bir kişi tarafından ABD Başkanı'na zarar verme niyetinin ciddi bir ifadesi" olarak yorumlanacağı ileri sürüldü.

Hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından video yayımlayan Comey, masum olduğunu, korkmadığını ve bağımsız yargıya hala inandığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche ise düzenlenen basın toplantısında, savcıların Comey'nin niyetini nasıl kanıtlayacağına ilişkin soruya, bunu belgeler ve tanıklar üzerinden ispatlayacaklarını ancak ellerindeki deliller hakkında konuşmayacağını söyledi.

Comey'nin paylaşımı

Comey, sosyal medya hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım, Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silse de fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Gizli Servisi, Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan Comey'yi sorguladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da Comey'yi kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız bu, suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

"86 47" paylaşımının Trump'a suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade eden Comey, "Şiddetin hiçbir türüyle ilişkilendirilmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.