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Eski Eşinin Tabancayla Yaraladığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Eski Eşinin Tabancayla Yaraladığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski eşinin tabancayla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı. Gökmenler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan F.B, annesiyle bahçede temizlik yaptığı sırada yaklaşık 1 yıl önce boşandığı kocası A.Ö'nün eve geldiğini fark etti. Uzaklaşmaya çalışan kadın, şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.B, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kaçan zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski eşinin tabancayla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Gökmenler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan F.B, annesiyle bahçede temizlik yaptığı sırada yaklaşık 1 yıl önce boşandığı kocası A.Ö'nün eve geldiğini fark etti.

Uzaklaşmaya çalışan kadın, şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.B, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaçan zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Saimbeyli Jandarma Adana Güncel Haberler

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