ESKİ EŞİNİN SİLAHLA VURDUĞU ESMA NUR YAŞAMINI YİTİRDİ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eski eşi Levent Yelege'nin (30) tabanca ile ateş ederek vurduğu Esma Nur Bakan (28) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eski eşi Levent Yelege'nin (30) tabanca ile ateş ederek vurduğu Esma Nur Bakan (28) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Esma Nur Bakan'ın eşi Sezer Bakan'ın (26) ise tedavisi devam ediyor.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta meydana geldi. Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine gitti. Burada, Yelege ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Levent Yelege, tabancayla eski eşi Esma Nur Bakan ve eşi Sezer Bakan'a kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Bakan çifti, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Yelege ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla vücudundan 3 mermi çıkartılan Esma Nur Bakan yoğun bakıma alındı. Esma Nur Bakan bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 2 yıl önce Esma Nur Bakan ile evlenen Sezer Bakan'ın ise aynı hastanede tedavisi devam ediyor.

Boşanmasının ardından İstanbul'da yaşadığı, akrabaları vasıtasıyla eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenen Levent Yelege'nin iz sürüp çiftin adresini tespit ederek olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, olayı eski eşini kıskandığı için gerçekleştirdiğini söyleyen Yelege, "İstanbul'da yaşıyorum, eşimle boşandım. Körfez'e geldiğimde eşimi başkasıyla görünce kıskandım, dayanamayıp vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Levent Yelege tutuklandı. (DHA)

OLAY GÜNÜ GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

KOCAELİ (DHA)

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