Eski eşinin sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Halil İbrahim Orhan (44), tutuklandı. Orhan'ın ifadesinde, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Orhan, eski eşinin sevgilisi olan Doğan Göktaş'a ait pastaneye gitti. Tabancayla eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu Göktaş'a 7 el ateş eden Halil İbrahim Orhan, 20 AAZ 544 plakalı otomobil ile kaçtı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Göktaş, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi Anafartalar Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan'ın emniyetteki ifadesinde, kendisini tahrik ettiğini ileri sürdüğü Göktaş'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.