Haberler

Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbeden zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan B.C, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, ikilinin tartışması sonrası yaşandı ve zanlı kaçarken Yozgat'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, eski eşi D.C'nin 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametine giden B.C, eski eşiyle yaşadığı iddia edilen A.B'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Binanın dışına çıkan ikilinin tartışmalarının kavgaya dönüşmesi üzerine B.C, A.B'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.B, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise ekiplerce Yozgat'ta yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ikilinin binanın dışına çıkarken A.B'nin kapıyı kapatmak için çabalaması, B.C'nin ise bu kişiyi darbetmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

