Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama

Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin soru?turmada, eski eşi ve oğlu dahil 3 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan yasaklı maddelerin bulunması dikkat çekti.

Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, aralarında maktulün eski eşi ve oğlunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasına göre, 16 Kasım 2025'te Ramazan Arıkan, eski eşi S.S'nin ikamet ettiği adreste ölü bulundu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan 14 Ocak 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre, otopside, maktulün vücudunda insanlar tarafından yüksek dozda alındığında kalp durmasına yol açan ve hayvanlar için kullanılan "ksilazin" (sakinleştirici) maddesi ile epilepsi tedavisinde kullanılan "Gabapentin" isimli ilaçlar tespit edildi.

Olayın yaşandığı binaya ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Arıkan'ın olay günü saat 20.09 sıralarında oğlu B.A. ile M.Ü. tarafından eve getirildiğini, bu sırada maktulün ayakta durmakta güçlük çektiğini belirledi. Ayrıca maktulün kızı H.S.A'nın bir saat sonra binaya girdiği, kısa süre sonra maktulün eski eş S.S'nin ikametine ulaştığı saptandı.

Ardından şüpheliler S.S, M.Ü. ve B.A'nın binadan birlikte ayrıldıkları, hemen sonrasında kızı H.S.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ve ambulansın saat 22.11'de adrese ulaştığı belirlendi.

Başsavcılığın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden M.Ü. ve maktulün oğlu B.A. 10 Mart'ta tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bugün gözaltına alınan maktulün eski eş S.S. de tutuklandı, kızı H.S.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
