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Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın Çanakkale Bayramiç'te ağır yaralandı

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Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın Çanakkale Bayramiç'te ağır yaralandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir lokantada eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan 49 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş (49), sahibi olduğu lokantada eski eşi F.U. (60) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U., bir süre önce boşandığı eski eşi Sakaldaş'a ait olan lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında F.U., yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş'ı bıçaklayıp kaçtı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan Sakaldaş, acı içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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