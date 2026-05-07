Ankara'da Elektronik Kelepçesini Kırarak Eski Eşiyle İlgili Uzaklaştırma Kararını İhlal Eden Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşiyle ilgili verilen elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbirini ihlal eden M.Y.B'nin, "ısrarlı takip" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, mağdur E.Ö'nün 30 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, boşandığı eşi M.Y.B'nin elektronik kelepçeyi kırdığı ve kendisini ısrarlı şekilde takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulunulduğunu, hakimlikçe 5 Mayıs 2026 tarihinde "ısrarlı takip" suçundan yakalama emri çıkarıldığını kaydetti.

Mağdur kadından acil koruma talebi

Açıklamada ayrıca, Ankara Batı Aile Mahkemesi'ne tedbir kararının ihlal edildiğine ilişkin bildirim yapıldığı, müştekinin acil koruma talebinin de ilgili mercilere iletildiği ifade edildi. Şüpheli M.Y.B. hakkında, Ankara Batı 1. Aile Mahkemesi'nin 2025/1050 esas sayılı dosyası kapsamında, E.Ö'ye 500 metreden fazla yaklaşmama şartını içeren elektronik kelepçe tedbirinin sürdüğü bildirildi. Şüpheliye, 3 Mayıs 2026 tarihinde elektronik kelepçe takıldığı aktarıldı.

6 Mayıs 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan M.Y.B'nin, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Mayıs 2026 tarihli kararıyla "kamu malına zarar verme" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Başsavcılık, şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA