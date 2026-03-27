Haberler

Adana'da eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da eski eşi Dilan Öztürk'ü okula götürürken tabancayla yaralayan Ali K. teslim oldu. Öztürk, tedavi sürecinde eski eşinin en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

Adana'da iki çocuğunu okula götürmek üzere evinden çıkan eski eşini tabancayla yaralayan şüpheli, polis merkezine teslim oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Dilan Öztürk (33), çocukları A.K. (5) ile Ş.K'yi (7) okula götürmek için evden çıktığı sırada yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Ali K. (34) ile karşılaştı.

Belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Öztürk'ü bacaklarından yaralayan Ali K, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Öztürk'ü hastaneye kaldırdı.

Kadın ameliyata alındı, şüpheli Ali K. polis merkezine teslim oldu.

Yaralı Öztürk'ün hastanedeki tedavisi, gözaltındaki Ali K'nin de polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

"Ölmekten korkuyorum, en ağır cezayı almasını istiyorum"

Öztürk, tedavi gördüğü hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, tehditleri nedeniyle geçen yıl eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak devamında talepte bulunmadığını söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce de çocuklarının gözü önünde darbedildiğini öne süren Öztürk, olay gününü şöyle anlattı:

"'Şimdi seni öldüreceğim.' dedi ve elini montunun cebine attı. Ben silahı görünce çocuklarımı duvarın kenarına ittim. 'Yapma!' derken bacağıma ateş etti. Mermi, sağ bacağımdan girip sol bacağımdan çıkmış. Duyarlı vatandaşlar ve komşularım araya girdi. İnsanlara da silah doğrulttu. İnsanlar olmasaydı kafama sıkacaktı. Duvara ateş etti. Beni arabasıyla ezmeye kalkıştı. İnsanlar, beni sürükleyerek duvar kenarına çekti. Bana yardım edenlerin yaptıkları benim için çok kıymetli. Ölmekten korkuyorum, onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bugüne kadar sustuysam korktuğum içindi. Fark ettim ki artık korkmanın da bir hükmü yok. Bu sefer sonuna kadar sesimi duyurmak istiyorum."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

